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Гендиректор «Балтики» — о бюджете клуба: этих денег хватит, чтобы мы спокойно играли в РПЛ

Гендиректор «Балтики» — о бюджете клуба: этих денег хватит, чтобы мы спокойно играли в РПЛ
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Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин рассказал, что бюджет калининградцев на сезон будет больше, чем у воронежского «Факела», поэтому клуб будет спокойно чувствовать себя в Российской Премьер-Лиге.

«Бюджет раскрывать не хотел бы, но этих денег будет достаточно, чтобы мы спокойно чувствовали себя в РПЛ. Ожидания самые приятные, потому что команда долгое время не играла в высшем дивизионе. Весь город ждёт матчей! Наша задача — быть в середине таблицы, и мы будем делать всё возможное для этого.

Больше ли наш бюджет, чем у воронежского «Факела»? Если их бюджет будет таким же, как в прошлом году, то да, у нас будет больше», — приводит слова Волженкина «Матч ТВ».

В 1-м туре чемпионата России «Балтика» на выезде сыграет с «Сочи». Встреча состоится в воскресенье, 23 июля. Начало игры – в 19:45 мск.

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