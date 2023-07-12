Отец Кузяева: ждали предложения из Германии, а в приоритете была Испания

Адьям Кузяев, отец полузащитника «Гавра» и сборной России Далера Кузяева, рассказал о предложениях, которые поступали его сыну от европейских клубов.

«Про Турцию, наверное, все слышали. Помимо этого были варианты в Италии, Саудовской Аравии, той же Франции (помимо «Гавра»). Признаюсь, мы ждали предложения из Германии, но оттуда, к сожалению, не получили. В приоритете, конечно, была Испания. У нас были контакты, но местные команды оказались не готовы к предметным переговорам прямо сейчас. Испанцы всегда не торопятся. Но мы не могли больше ждать. Далер работал самостоятельно с персональным тренером. Я тоже корректировал его тренировки. Но уже пора было возвращаться в более интенсивный ритм», — сказал Адьям Кузяев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Кузяев выступал за «Зенит» на протяжении шести лет (с 2017 года). В сезоне-2022/2023 полузащитник провёл 35 матчей за петербуржцев во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с сине-бело-голубыми истёк в конце июня этого года. Стороны приняли решение не продлевать сотрудничество.