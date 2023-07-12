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«Ливерпуль» готов сделать предложение «Челси» по Колвиллу

«Ливерпуль» готов сделать предложение «Челси» по Колвиллу
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«Ливерпуль» уверен, что сможет подписать защитника «Челси» и молодёжной сборной Англии Леви Колвилла. Об этом сообщает 90min.

По информации источника, молодой футболист до сих пор не решил, стоит ли связывать своё будущее с лондонской командой. 20-летний игрок намерен рассматривать все поступающие от клубов предложения. «Ливерпуль» намерен воспользоваться сложившейся ситуацией и выкупить защитника у «Челси».

В сезоне-2022/2023 Колвилл выступал за «Брайтон» на правах аренды. На счету 20-летнего англичанина 22 матча во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. Контракт игрока с «Челси» действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.

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