Отец Кузяева: медобследование Далер проходил в клинике с «ПСЖ». Немного разминулись

Адьям Кузяев, отец полузащитника Далера Кузяева, этим летом перешедшего из «Зенита» во французский «Гавр», рассказал, что медобследование российский футболист проходил в парижской клинике.
«Французский чемпионат достаточно сильный. Есть настоящие звёзды, есть «ПСЖ», «Монако». Кстати, медобследование Далер как раз проходил в одной парижской клинике с «Пари Сен-Жермен»: утром он, а они — после обеда. Немного разминулись», – сказал Адьям Кузяев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Кузяев выступал за «Зенит» на протяжении шести лет (с 2017 года). В сезоне-2022/2023 полузащитник провёл 35 матчей за петербуржцев во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с сине-бело-голубыми истёк в конце июня этого года.
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