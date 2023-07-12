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Отец Кузяева: медобследование Далер проходил в клинике с «ПСЖ». Немного разминулись

Отец Кузяева: медобследование Далер проходил в клинике с «ПСЖ». Немного разминулись
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Адьям Кузяев, отец полузащитника Далера Кузяева, этим летом перешедшего из «Зенита» во французский «Гавр», рассказал, что медобследование российский футболист проходил в парижской клинике.

«Французский чемпионат достаточно сильный. Есть настоящие звёзды, есть «ПСЖ», «Монако». Кстати, медобследование Далер как раз проходил в одной парижской клинике с «Пари Сен-Жермен»: утром он, а они — после обеда. Немного разминулись», – сказал Адьям Кузяев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Кузяев выступал за «Зенит» на протяжении шести лет (с 2017 года). В сезоне-2022/2023 полузащитник провёл 35 матчей за петербуржцев во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с сине-бело-голубыми истёк в конце июня этого года.

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