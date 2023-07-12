Кокорин начал подготовку к сезону в составе «Фиорентины»

Российский нападающий Александр Кокорин начал подготовку к сезону в составе итальянской «Фиорентины». Кокорин был замечен в группе игроков, которые приступили к первому тренировочному сбору, на видео, опубликованном пресс-службой «фиалок» на канале в You-Tube.

Первая команда «Фиорентины» начала подготовку к сезону-2023/2024 в «Виола Парк» в среду, 12 июля. Футболисты будут проводить по две ежедневные тренировки в первые дни.

В сезоне-2022/2023 Александр Кокорин на правах аренды выступал в кипрском «Арисе». В чемпионате Кипра он провёл 28 матчей, в которых отметился 13 голами. Ранее нападающий получил премию Ассоциации футболистов Кипра как лучший игрок сезона. «Арис» стал чемпионом страны. «Фиорентина», возглавляемая Винченцо Итальяно, стала финалистом Лиги конференций и заняла восьмое место в чемпионате Италии.