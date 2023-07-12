Отец Кузяева обратился к «Зениту» после перехода сына во французский «Гавр»

Адьям Кузяев, отец полузащитника Далера Кузяева, этим летом перешедшего из «Зенита» во французский «Гавр», поблагодарил сине-бело-голубых за отношение к российскому футболисту.

«Я хотел бы через вас поблагодарить «Зенит». Клуб суперпрофессионально и корректно себя вёл. Они дали выбор Далеру, и мы за него признательны. А если бояться что-то менять, никогда не сделаешь шаг вперёд. У нас была уверенность, что всё запланированное получится. Так и вышло», – сказал Адьям Кузяев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Кузяев был игроком «Зенита» на протяжении шести лет. В минувшем сезоне россиянин провёл 35 матчей за петербуржцев во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с сине-бело-голубыми истёк в конце июня этого года.