Тренер «Сочи» Хохлов: Жоаозиньо — золотой парень, но шансов остаться у него не было

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Хохлов рассказал, почему бразильский нападающий Жоаозиньо покинул клуб этим летом.

«Предлагали ли ему продление контракта на пониженных условиях? Обсуждали такой формат, но одно из направлений клубной политики — омоложение состава. С Жозиком при всём к нему уважении пришлось расстаться. Прекрасно к нему отношусь, как и все в клубе. Золотой парень, жалко терять, но и шансов остаться у Жоаозиньо практически не было», — приводит слова Хохлова «Матч ТВ».

34-летний Жоаозиньо выступал за «Сочи» с 2020 года. Полузащитник провёл за сочинцев 74 матча, отметившись девятью забитыми мячами и восемью результативными передачами. Жоаозиньо в России также играл за «Краснодар» и «Динамо».

«Сочи» завершил сезон-2022/2023 Российской Премьер-Лиги на 10-м месте в турнирной таблице. Команда набрала 38 очков после 30 матчей.