«Лейпциг» близок к подписанию контракта с бомбардиром из «Ланса» Луа Опенда

Нападающий «Ланса» Луа Опенда близок к переходу в немецкий клуб «РБ Лейпциг». Форвард пройдёт медицинский осмотр на этой неделе, после чего подпишет пятилетний контракт до июня 2028 года, сообщает Kicker.
«Быки» согласовали с «Лансом», занявшим второе место в прошлом сезоне Лиги 1, сумму отступных, которая составит около € 38 млн и ещё может вырасти за счёт бонусов, связанных с результативностью футболиста.
Отмечается, что переговоры проходили сложно, поскольку «Ланс», не желавший отпускать лидера атаки перед возвращением в Лигу чемпионов, изначально просил € 45 млн, тогда как немцы могли предложить только € 30 млн. Если трансфер состоится, Опенда станет самым дорогим новобранцем «Лейпцига», опередив Наби Кейта, которого в 2016 году купили у «Зальцбурга» почти за € 30 млн.
В минувшем сезоне чемпионата Франции Опенда сыграл ключевую роль в том, что «Ланс» завоевал серебро: на счету форварда 21 гол в 38 матчах Лиги 1. Неудивительно, что жёлто-красные прикладывают максимум усилий для сохранения игрока в составе, хотя сам Опенда однозначно дал понять, что жаждет попробовать себя на более высоком уровне.
- 12 июля 2023
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