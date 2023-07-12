Валерий Кечинов: Бонгонда? В «Спартаке» перебор с вингерами. Нужно усиливать защиту

Бывший футболист Валерий Кечинов прокомментировал переход Тео Бонгонда в московский «Спартак».
«Уже много вингеров в составе «Спартака». Где всем найти место — это вопрос. А самая больная тема — это линия обороны. В первую очередь нужно усиливать линию защиты, но пока тишина.
С вингерами в «Спартаке» перебор. Но, думаю, с кем-то будут расставаться. Трансферное окно закрывается только 13 сентября. Абаскаль определится, кто будет в основе, а потом кого-то будут отдавать в аренду или продавать. Держать на скамейке столько футболистов примерно одного ампула — это чересчур», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, о трансфере Бонгонда в «Спартак» из «Кадиса» стало известно сегодня, 12 июля. 27-летний форвард подписал с красно-белыми контракт до 2026 года.
- 12 июля 2023
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