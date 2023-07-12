Симеоне Индзаги: Онана переходит в «Манчестер Юнайтед»? Сегодня он игрок «Интера»
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Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал ситуацию с голкипером команды Андре Онана, интерес к которому проявляет «Манчестер Юнайтед».
«Онана переходит в «Манчестер Юнайтед»? Сегодня он игрок «Интера», и завтра он прибудет в клуб для подготовки к новому сезону. Рынок непредсказуем, мы знаем, что итальянским клубам нужно продавать, прежде чем подписывать новых игроков… Такова реальность», — цитирует Индзаги инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».
За «Интер» Онана играет с лета 2022 года. К «нерадзурри» камерунец присоединился на правах свободного агента, ранее он выступал за амстердамский «Аякс». В сезоне-2022/2023 Андре вместе с «Интером» дошёл до финала Лиги чемпионов, где команда Индзаги уступила «Манчестер Сити» (0:1).
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