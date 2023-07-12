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Отец Кузяева: Далер с юных лет хотел в топ-5, деньги изначально стояли на втором плане

Отец Кузяева: Далер с юных лет хотел в топ-5, деньги изначально стояли на втором плане
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Адьям Кузяев, отец футболиста Далера Кузяева, рассказал, что российский полузащитник всегда хотел играть в клубе одной из лучших европейских лиг.

«Думаю, у каждого футболиста такое желание (поиграть в Европе. — Прим. «Чемпионата») с детства возникает. Я сам был пацаном, и у меня на стенах висели плакаты европейских клубов. Любому игроку интересно проверить свои силы в новом мире, в более сильных чемпионатах. У Далера с юных лет была такая мечта. Парень хотел играть в топ-5, деньги тут изначально стояли на втором плане.

Далеко не все решаются выйти из зоны комфорта? Я не сказал бы, что единицы. Думаю, на самом деле большинство ребят этого хотят, но не всем удаётся. Это очень сложно. У нас только со второй попытки получилось. И дело тут не в деньгах, как пишет пресса. У разных клубов свои требования к игрокам. В целом переговоры — непростой процесс», — сказал Адьям Кузяев корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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