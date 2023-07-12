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«Црвена Звезда» переиграла «Фенербахче» в матче Кубка PARI Премьер

«Црвена Звезда» переиграла «Фенербахче» в матче Кубка PARI Премьер
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Завершился матч Кубка PARI Премьер, в котором встречались турецкий «Фенербахче» и сербская «Црвена Звезда». Команды играли на стадионе «Смена СДЮШОР – Академия «Зенита» в Санкт-Петербурге. Финальный свисток арбитра зафиксировал счёт 3:1 в пользу «Црвены Звезды».

В составе сербской команды отличились Питер Олайинка, Мирко Иванич и Владимир Лучич.

«Црвена Звезда» финишировала на первом месте в турнирной таблице Кубка с девятью очками и стала недосягаемой для конкурентов. «Зенит» расположился на втором месте (пять очков), «Фенербахче» – третий (одно очко). Туркам предстоит провести заключительный матч турнира с «Нефтчи». Он запланирован на 15 июля.

Напомним, «Зенит» в стартовом туре турнира переиграл «Нефтчи» (3:1), затем уступил «Црвене Звезде» (1:2), а в последней игре обыграл «Фенербахче» в серии пенальти, тогда как основное время матча завершилось вничью (0:0).

Кубок PARI Премьер
12 июля 2023, среда. 19:30 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
1 : 3
Црвена Звезда
Белград, Сербия
0:1 Олайинка – 1'   0:2 Иванич – 39'   1:2 – 80'   1:3 Лучич – 83'
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