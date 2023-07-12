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«Интер» объявил о трансфере защитника Янна Биссека

«Интер» объявил о трансфере защитника Янна Биссека
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Защитник датского «Орхуса» и молодёжной сборной Германии Янн Биссек стал футболистом «Интера». Об этом сообщает пресс-служба миланского клуба.

По информации источника, 22-летний игрок обороны подписал с «нерадзурри» соглашение сроком на пять лет (до конца июня 2028 года).

В сезоне-2022/2023 на счету Биссека 35 матчей за «Орхус» во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и одной результативной передачей. Защитник также имеет в своём активе девять матчей за молодёжную сборную Германии. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5 млн.

Ранее сообщалось о желании главного тренера «Интера» Симоне Индзаги снова подписать нападающего «Челси» Ромелу Лукаку.

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