Милинкович-Савич стал игроком «Аль-Хиляля»

Сербский полузащитник Сергей Милинкович-Савич завершил переход в «Аль-Хиляль», сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, ранее сообщалось, что «Аль-Хиляль» заплатит «Лацио» € 40 млн за 28-летнего полузащитника, а сам футболист заключит с саудовским клубом трёхлетний контракт с возможностью продления на 12 месяцев с зарплатой в размере € 20 млн за сезон.

Игроком «Лацио» Милинкович-Савич стал в 2015 году, присоединившись к римлянам из «Генка». В минувшем сезоне сербский полузащитник провёл за римский клуб 47 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал восемь результативных передач.

По данным интернет-портала Transfermarkt, приблизительная стоимость сербского футболиста составляет € 50 млн.