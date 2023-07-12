Милинкович-Савич стал игроком «Аль-Хиляля»
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Сербский полузащитник Сергей Милинкович-Савич завершил переход в «Аль-Хиляль», сообщает пресс-служба клуба.
Напомним, ранее сообщалось, что «Аль-Хиляль» заплатит «Лацио» € 40 млн за 28-летнего полузащитника, а сам футболист заключит с саудовским клубом трёхлетний контракт с возможностью продления на 12 месяцев с зарплатой в размере € 20 млн за сезон.
Игроком «Лацио» Милинкович-Савич стал в 2015 году, присоединившись к римлянам из «Генка». В минувшем сезоне сербский полузащитник провёл за римский клуб 47 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал восемь результативных передач.
По данным интернет-портала Transfermarkt, приблизительная стоимость сербского футболиста составляет € 50 млн.
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