Агент Сафонов — о Фернандесе: у Марио есть российский паспорт — это плюс для «Зенита»

Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал готовящийся переход защитника Марио Фернандеса в «Зенит».

«У Марио есть российский паспорт – это большой плюс. Наверняка он будет играть в команде на позиции правого хавбека. Кстати, забавная история. Я всё удивлялся и смеялся, что Вячеслав Караваев уезжал из ЦСКА в Европу, потому что ещё Слуцкий говорил: «Пока Марио играет, места справа в обороне никому нет». И тут, как в анекдоте – Караваев в «Зените», а к нему приехал Фернандес.

Почему не получилось привезти Марио в Москву? Мне рассказали, что была такая ситуация, что изначально ЦСКА вышел напрямую на клуб и Марио, минуя агента. Видимо, дело в этом. Понимаю, что это не совсем приятная ситуация для агента. У меня и у самого такое бывало. Но и финансовый фактор в вопросе «Зенита», конечно, исключать нельзя», — приводит слова Сафонова издание «Татар-Информ».