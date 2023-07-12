Колосков: Захарян находится в подвешенном состоянии, это негативно влияет на его игру

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков высказался о будущем полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.
«Каждое трансферное окно вокруг Захаряна какие-то слухи. То «Челси», то Турция. Теперь Нидерланды. Не знаю, насколько правдивы все эти сообщения, но парню голову они забивают. Захарян находится в подвешенном состоянии, это негативно влияет на его игру. Прошлый сезон он провёл без блеска в глазах. Арсену пора определиться с будущим и перестать дёргаться туда-сюда каждое трансферное окно», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».
В сезоне-2022/2023 на счету Захаряна 37 матчей за «Динамо» во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и восемью результативными передачами. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.
Летом 2022 года футболист был близок к переходу в «Челси», но сделка сорвалась из-за проблем с оплатой трансфера. Во вторник, 11 июля, стало известно об интересе к Захаряну со стороны грандов нидерландского футбола.
- 12 июля 2023
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