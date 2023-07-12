Арда Гюлер: хочу стать легендой мадридского «Реала»

Турецкий полузащитник Арда Гюлер рассказал об амбициях после перехода из «Фенербахче» в мадридский «Реал».
«Многие европейские клубы проявили большой интерес ко мне, но, когда тебе делает предложение лучшая команда мира — «Реал Мадрид» — решение очевидно. Я хочу войти в историю этого клуба и стать его легендой. «Реал» завоевал множество титулов на протяжении всей истории, я только что видел все эти кубки и могу сказать, что это невероятное чувство. Я пришёл в «Реал», величайший клуб, чтобы работать и развиваться.
Я помню, что Родриго, Вини, Камавинга и Вальверде перешли в «Реал» в возрасте 18 лет, как и я. Очень хорошо помню этот момент. Они очень хорошие игроки, и теперь все они будут моими партнёрами. Что касается кумиров, то мне всегда нравилась игра Зидана, Озила или Гути. У меня даже была возможность сыграть с Озилом», – сказал Гюлер в интервью клубной пресс-службе.
- 12 июля 2023
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