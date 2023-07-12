Милинкович-Савич попрощался с «Лацио»

Полузащитник Сергей Милинкович-Савич после перехода в саудовский «Аль-Хиляль» попрощался с «Лацио» и болельщиками римского клуба.

«Сегодня особый день для меня, трудно найти правильные слова, чтобы попрощаться. Прошло восемь лет с момента моего приезда в Рим. Я никогда не смогу забыть всё то, что мы пережили вместе. Наши болельщики всегда поддерживали меня и придавали силы.

Всё это никогда не забудется, и я всегда буду хранить приятные воспоминания в своём сердце. Наша команда всегда была единой семьёй. Здесь я многому научился и стал тем, кем являюсь сегодня.

Также спасибо тренерам и всем сотрудникам, которые работали с нами. Отдельная благодарность болельщикам, которые со своей страстью помогли нам достичь результатов, которые казались невозможными.

Вперёд, Лацио! Ты навсегда будешь моим вторым домом», — написал Милинкович-Савич в своих соцсетях.

Сербский полузащитник выступал за «Лацио» с 2015 года. С римской командой он выиграл Кубок и два Суперкубка Италии.