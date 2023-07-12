«Челси» не захотел возвращать Виллиана

«Челси» не захотел подписывать контракт со своим бывшим вингером Виллианом, сообщает журналист Нейтан Гиссинг в своём «твиттере».
По информации источника, представители бразильского футболиста предложили «аристократам» услуги своего клиента, однако лондонцы отказались. На данный момент 34-летний игрок находится в статусе свободного агента.
Виллиан выступал за «Челси» на протяжении семи лет (с 2013 по 2020 год). В составе лондонского клуба он завоевал два чемпионских титула АПЛ, Кубок лиги, Кубок Англии и Лигу Европы.
В сезоне-2022/2023 на счету Вилилана 30 матчей за «Фулхэм» во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с «дачниками» истёк в конце июня этого года. Стороны решили не продлевать сотрудничество. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 3 млн.
Ранее сообщалось об интересе «Челси» к полузащитнику «Лиона» Райану Шерки.
- 12 июля 2023
-
23:59
-
23:48
-
23:46
-
23:43
-
23:42
-
23:34
-
23:23
-
23:22
-
23:21
-
23:02
-
22:59
-
22:54
-
22:39
-
22:33
-
22:33
-
22:30
-
22:28
-
22:23
-
22:14
-
22:11
-
22:10
-
22:01
-
22:00
-
21:54
-
21:52
-
21:46
-
21:42
-
21:38
-
21:34
-
21:31
-
21:30
-
21:28
-
21:20
-
21:07
-
21:03