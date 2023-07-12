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Агент Сафонов: не осуждаю Медину за переход в «Спартак»

Агент Сафонов: не осуждаю Медину за переход в «Спартак»
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Футбольный агент Алексей Сафонов считает, что полузащитник Хесус Медина не сделал ничего предосудительного, согласившись перебраться в «Спартак» из ЦСКА.

«Честно говоря, не вижу в его переходе ничего криминального. В своё время были переходы и из «Динамо» в «Спартак», и наоборот. Понятно, что фанатам это не нравится, но в футбольном мире есть такая фраза: «Где бабки, там и Родина».

Я вообще не осуждаю Медину за этот переход. Является ли продажа Медины за € 7 млн успехом что для «Спартака», что для ЦСКА? Клубы пожали руки? Если да, значит, и те, и те довольны. О чём тут можно ещё рассуждать?» — приводит слова Сафонова издание «Татар-Информ».

О переходе Медины в «Спартак» было объявлено позавчера, 10 июля. Полузащитник заключил с красно-белыми контракт до 2027 года.

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