«Больше никаких интервью о «Спартаке». Система полива стадиона окатила Радимова водой

Система полива газона на стадионе академии «Зенита» сработала внезапно для бывшего полузащитника сине-бело-голубых Владислава Радимова. Радимов как раз начал отвечать на вопрос журналиста, стоя у самой бровки футбольного поля. Мощный поток воды прервал беседу буквально на полуслове.

«Стоило начать обсуждение трансферов «Спартака», как родные поливалки в Петербурге мгновенно меня прервали! Или это такой заговор со стороны Заремы? И ведь Иван Купала уже прошёл, а я всё равно промок до нитки! Больше никаких интервью про «Спартак»!» – написал позже Радимов в своём телеграм-канале.

Отметим, что вода полилась в тот момент, когда Владислав Радимов начал говорить о переходе Хесуса Медины из ЦСКА в «Спартак».