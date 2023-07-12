«Больше никаких интервью о «Спартаке». Система полива стадиона окатила Радимова водой
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Система полива газона на стадионе академии «Зенита» сработала внезапно для бывшего полузащитника сине-бело-голубых Владислава Радимова. Радимов как раз начал отвечать на вопрос журналиста, стоя у самой бровки футбольного поля. Мощный поток воды прервал беседу буквально на полуслове.
«Стоило начать обсуждение трансферов «Спартака», как родные поливалки в Петербурге мгновенно меня прервали! Или это такой заговор со стороны Заремы? И ведь Иван Купала уже прошёл, а я всё равно промок до нитки! Больше никаких интервью про «Спартак»!» – написал позже Радимов в своём телеграм-канале.
Отметим, что вода полилась в тот момент, когда Владислав Радимов начал говорить о переходе Хесуса Медины из ЦСКА в «Спартак».
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