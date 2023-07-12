Главный тренер «Фенербахче»: Шиманьски — очень важный трансфер для нас

Главный тренер «Фенербахче» Исмаил Картал заявил, что переход в команду полузащитника Себастьяна Шиманьского является очень важным трансфером для турецкого клуба.

«Переговоры ведут наш президент и совет директоров, я лишь в них участвую, и со мной советуются. У нас есть всевозможные планы, как план «А», так и план «Б». Шиманьски — это очень важный трансфер, более важный, чем другие. Надеюсь, что к нему ещё присоединятся другие игроки.

Что касается трансферов на выход, пока у нас идут тренировки и предсезонная подготовка, мы будем смотреть, кто и как тренируется. Потом я проведу совещание с советом директоров и нашим президентом, и мы решим, кто из игроков покинет команду», — цитирует Картала «Матч ТВ».

В среду, 12 июля, московское «Динамо» объявило о договорённости с «Фенербахче» по переходу Шиманьского. Сообщалось, что турецкий клуб заплатит за трансфер 24‑летнего поляка € 9,75 млн.