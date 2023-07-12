«Бавария» уведомила Садио Мане, что не рассчитывает на него в следующем сезоне

Мюнхенская «Бавария» проинформировала нападающего команды Садио Мане, что в следующем сезоне на него не рассчитывает. Об этом сообщил журналист издания Kicker Георг Хольцнер в своём «твиттере».
По сведениям источника, теперь ожидается, что сенегальский форвард покинет «Баварию» в это трансферное окно. В случае его продажи мюнхенцы смогут сэкономить на зарплате — Мане является одним из самых высокооплачиваемых футболистов команды Томаса Тухеля.
31-летний Садио Мане перешёл в «Баварию» из «Ливерпуля» летом 2022 года. С мерсисайдским клубом сенегалец побеждал в чемпионате Англии, выигрывал Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.
В Мюнхене Садио в 38 матчах забил 12 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с командой рассчитан до лета 2025 года.
- 12 июля 2023
-
23:59
-
23:48
-
23:46
-
23:43
-
23:42
-
23:34
-
23:23
-
23:22
-
23:21
-
23:02
-
22:59
-
22:54
-
22:39
-
22:33
-
22:33
-
22:30
-
22:28
-
22:23
-
22:14
-
22:11
-
22:10
-
22:01
-
22:00
-
21:54
-
21:52
-
21:46
-
21:42
-
21:38
-
21:34
-
21:31
-
21:30
-
21:28
-
21:20
-
21:07
-
21:03