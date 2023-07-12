«Бавария» уведомила Садио Мане, что не рассчитывает на него в следующем сезоне

Мюнхенская «Бавария» проинформировала нападающего команды Садио Мане, что в следующем сезоне на него не рассчитывает. Об этом сообщил журналист издания Kicker Георг Хольцнер в своём «твиттере».

По сведениям источника, теперь ожидается, что сенегальский форвард покинет «Баварию» в это трансферное окно. В случае его продажи мюнхенцы смогут сэкономить на зарплате — Мане является одним из самых высокооплачиваемых футболистов команды Томаса Тухеля.

31-летний Садио Мане перешёл в «Баварию» из «Ливерпуля» летом 2022 года. С мерсисайдским клубом сенегалец побеждал в чемпионате Англии, выигрывал Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.

В Мюнхене Садио в 38 матчах забил 12 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с командой рассчитан до лета 2025 года.