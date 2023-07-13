«Интер» сделал «Челси» новое предложение по Лукаку

«Интер» не прекращает попытки заполучить форварда «Челси» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте.

По информации источника, боссы миланского клуба сделали «аристократам» новое предложение по 30-летнему нападающему — € 30 млн + бонусы. Представители «нерадзурри» уверены, что им удастся убедить «Челси» отпустить бельгийского игрока за подобную сумму.

В сезоне-2022/2023 Лукаку выступал за «Интер» на правах аренды. На счету бельгийца 37 матчей за «нерадзурри» во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и семью результативными передачами. Контракт игрока с «Челси» действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.

Ранее сообщалось о желании главного тренера «Интера» Симоне Индзаги снова видеть в своей команде Лукаку.