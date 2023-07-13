Агент Роке: «МЮ» и «Тоттенхэм» предлагали почти € 100 млн, но Витор хотел в «Барселону»

Агент нападающего «Барселоны» Витора Роке Андре Кури сообщил, что «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» пытались приобрести бразильского форварда.

«Я могу подтвердить, что английские клубы пытались заполучить Роке. «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» прислали важные предложения, намного лучше, чем «Барселона». Они предлагали почти € 100 млн, но Витор хотел только в «Барсу», шансов изменить его решение у них не было», — приводит слова Кури инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».

О переходе Роке «Барселона» объявила 12 июля. 18-летний бразилец отыграет сезон-2023/2024 на правах аренды за «Атлетико Паранаэнсе». С сине-гранатовыми Витор подписал контракт до лета 2031 года с отступными в размере € 500 млн.