Агент Сафонов: состав «Рубина» — под 10–12-е место в РПЛ, чуть выше стыков

Футбольный агент Алексей Сафонов оценил трансферную активность «Рубина» и предположил, на каком месте казанская команда закончит сезон-2023/2024 в Российской Премьер-Лиге.

«Пока то, что происходит в «Рубине», я не совсем понимаю. Мне было понятно, когда трансферами рулил Эдуард Сафонов, но сейчас, так понимаю, Рашид Рахимов через своих агентов ведёт югославцев. Русские игроки ему, вообще, не нужны.

Так что неудивительно, что все новички – иностранцы. Дай Бог, чтобы они себя проявили. Сезон всё покажет. На какое место может рассчитывать нынешний состав «Рубина»? Думаю, 10-е – 12-е места. Чуть выше стыков», — приводит слова Сафонова издание «Татар-Информ».

Напомним, по итогам прошлого сезона «Рубин» выиграл Мелбет-Первую лигу и поднялся в РПЛ.