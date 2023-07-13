Вендел ещё не вылетел из Бразилии

Полузащитник «Зенита» Вендел, который пропустил начало предсезонной подготовки команды, до сих пор остаётся в Бразилии, сообщил в телеграм-канале журналист Фабио Алейшо. Игрок должен был улететь 12 июля, но пока остался в Рио-де-Жанейро из-за смерти дедушки.

Бразильца не было в Санкт-Петербурге на момент участия «Зенита» в товарищеских матчах Кубка PARI Премьер. 15 июля сине-бело-голубым предстоит встреча с ЦСКА в Суперкубке России.

Ранее о возвращении Вендела в Россию заявил генеральный директор «Зенита» Александр Медведев. Бразильцу разрешали найти себе новый клуб, но, вероятно, поиски покупателей так и не увенчались успехом. Также питерцы готовы отпустить игрока в годичную аренду без права выкупа. Контракт Вендела с «Зенитом» истекает летом 2027 года.

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Вендел готовится к сезону за пределами России: