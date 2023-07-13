«Аль-Иттифак» предложил Хендерсону зарплату в четыре раза больше, чем в «Ливерпуле»
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«Аль-Иттифак» сделал солидное предложение капитану «Ливерпуля» Джордану Хендерсону, сообщает Daily Mail.
По данным источника, клуб готов платить футболисту более € 800 тыс. в неделю. Сейчас зарплата Хендерсона в «Ливерпуле» составляет € 221 тыс. в неделю.
Отмечается, что в ближайшие 24 часа капитан «Ливерпуля» проведёт переговоры с главным тренером клуба Юргеном Клоппом, с которым обсудит свои перспективы в команде.
Хендерсон выступает за «Ливерпуль» с 2011 года. Контрактное соглашение форварда с клубом рассчитано до 2025 года.
В сезоне-2022/2023 капитан «Ливерпуля» провёл 35 матчей в рамках английской Премьер-лиги и отдал две результативные передачи. Также на его счету четыре матча в Лиге чемпионов.
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