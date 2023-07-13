«Черноморец» пополнился полузащитником молодёжного состава ЦСКА

Новороссийский «Черноморец» подписал контракт с 19-летним полузащитником Даниилом Гурченко, сообщает официальный сайт клуба. В прошлом хавбек играл за молодёжную команду ЦСКА, а также за молодёжную и основную команду «Строгино». Гурченко принимал участие в одном матче армейцев в Кубке PARI Премьер в 2022 году.

Также «Черноморец» подписал контракт с 20-летним полузащитником Станиславом Басыровым. Хавбек ранее уже выступал за новороссийский клуб и принял участие в девяти матчах команды во Второй лиге в первой половине 2022 года. Ранее Басыров также выступал за молодёжную команду «Краснодара».

В минувшем сезоне «Черноморец» стал победителем соревнований в группе 1 Второй лиги и повысился в классе. Новороссийцы вернулись в Первую лигу спустя 11 сезонов.