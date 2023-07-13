Аршавин – о Кузяеве: я не понимаю, для чего «Зенит» менять на «Гавр»

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал переход полузащитника Далера Кузяева в «Гавр».

«Он серьёзно перешел в «Гавр»? Ну, поздравляю его! Только я не понимаю, для чего «Зенит» менять на «Гавр». Но, раз он выбрал, пожелаю ему успехов. Будем следить за ним, — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Кузяев подписал двухлетнее контрактное соглашение с «Гавром», завоевавшим право выступать в чемпионате Франции со следующего сезона. Последние шесть сезонов Кузяев провёл в составе «Зенита», с которым выиграл пять чемпионств, два Суперкубка и один Кубок России.

В прошлом сезоне чемпионата России Кузяев принял участие в 26 матчах, в которых записал в свой актив 5 голов и 4 результативные передачи.