Бывший технический директор «Челси» и «Монако» может начать работу в Саудовской Аравии

Экс-футболист сборной Нигерии и бывший технический директор «Челси» и «Монако» Майкл Эменало близок к назначению директором футбольного департамента Саудовской профессиональной лиги, которая проводит чемпионат страны, сообщает The Athletic.

Перед ним будет поставлена задача развивать лигу, пока она не станет одной из лучших в мире. Также 57-летний управляющий должен будет привлекать звёзд футбола в чемпионат Саудовской Аравии и одновременно продвигать местных молодых игроков.

Эменало выступал на чемпионате мира-1994 и завершил карьеру игрока в 2000 году. С 2011 по 2017 годы он работал техническим директором «Челси», а с 2017 по 2019-й – на аналогичной должности в «Монако». В 2010-2011 годах Эменало также был в «Челси» помощником Карло Анчелотти.