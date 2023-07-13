Канищев: трансфер Фернандеса — не про футбол, а про что-то другое

Бывший российский футболист Александр Канищев высказался о возможном переходе Марио Фернандеса в «Зенит».

«Не знаю, зачем «Зениту» Марио Фернандес и не очень понимаю. Как минимум это очень странный трансфер. Марио скоро 33 года. Игрок он, безусловно, неплохой. Но непонятно, зачем «Зениту». Сейчас у команды нет каких-то серьёзных соревнований — только РПЛ. Самое время готовить, наигрывать российских футболистов. Почему-то берут ещё одного бразильца… Трансфер Фернандеса — не про футбол, а про что-то другое. Без Марио Фернандеса играл «Зенит», и Караваев неплохо смотрится на этой позиции…», — приводит слова Канищева «РБ Спорт».

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что 32-летний защитник Марио Фернандес проходит медосмотр в команде. Ранее полузащитник выступал в ЦСКА, с которым приостановил контракт в мае 2022 года.