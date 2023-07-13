Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Канищев: трансфер Фернандеса — не про футбол, а про что-то другое

Канищев: трансфер Фернандеса — не про футбол, а про что-то другое
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший российский футболист Александр Канищев высказался о возможном переходе Марио Фернандеса в «Зенит».

«Не знаю, зачем «Зениту» Марио Фернандес и не очень понимаю. Как минимум это очень странный трансфер. Марио скоро 33 года. Игрок он, безусловно, неплохой. Но непонятно, зачем «Зениту». Сейчас у команды нет каких-то серьёзных соревнований — только РПЛ. Самое время готовить, наигрывать российских футболистов. Почему-то берут ещё одного бразильца… Трансфер Фернандеса — не про футбол, а про что-то другое. Без Марио Фернандеса играл «Зенит», и Караваев неплохо смотрится на этой позиции…», — приводит слова Канищева «РБ Спорт».

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что 32-летний защитник Марио Фернандес проходит медосмотр в команде. Ранее полузащитник выступал в ЦСКА, с которым приостановил контракт в мае 2022 года.

Материалы по теме
Вы тоже не понимаете, зачем «Зениту» Марио Фернандес? Мы насчитали пять причин
Вы тоже не понимаете, зачем «Зениту» Марио Фернандес? Мы насчитали пять причин
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023