В «ПСЖ» готовы отдать Жоау Феликсу номер Мбаппе

Руководство «ПСЖ» приняло неофициальное решение передать номер 7, под которым выступает полузащитник Килиан Мбаппе, нападающему Жоау Феликсу, сообщает DefencaCentral. Французский хавбек стремится перейти этим летом в мадридский «Реал» и не хочет продлевать контракт со столичным клубом. Нынешнее соглашение Мбаппе с «ПСЖ» рассчитано до конца сезона-2023/2024.

В свою очередь парижане хотят заполучить Феликса у «Атлетико». В ходе переговоров по трансферу португальского форварда в «ПСЖ» обсуждался вопрос о том, какой номер он получит. Феликс отдал предпочтение номеру 7, который ему очень нравится. Португалец уже использовал его ранее при выступлениях за «Атлетико». В данный момент он по-прежнему проводит предсезонку с мадридским клубом.