В «ПСЖ» готовы отдать Жоау Феликсу номер Мбаппе
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Руководство «ПСЖ» приняло неофициальное решение передать номер 7, под которым выступает полузащитник Килиан Мбаппе, нападающему Жоау Феликсу, сообщает DefencaCentral. Французский хавбек стремится перейти этим летом в мадридский «Реал» и не хочет продлевать контракт со столичным клубом. Нынешнее соглашение Мбаппе с «ПСЖ» рассчитано до конца сезона-2023/2024.
В свою очередь парижане хотят заполучить Феликса у «Атлетико». В ходе переговоров по трансферу португальского форварда в «ПСЖ» обсуждался вопрос о том, какой номер он получит. Феликс отдал предпочтение номеру 7, который ему очень нравится. Португалец уже использовал его ранее при выступлениях за «Атлетико». В данный момент он по-прежнему проводит предсезонку с мадридским клубом.
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