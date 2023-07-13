Малафеев: переход Кузяева – непростой шаг с определённой перспективой

Бывший заместитель спортивного директора «Зенита» по общим вопросам Вячеслав Малафеев высказался о переходе Далера Кузяева в «Гавр».

«Достаточно неоднозначный переход в нынешних реалиях. Мы понимаем текущую политическую ситуацию, всё это сказывается на футболе. Хочется верить, что он станет более независимым и не будет привязан к таким историям.

Конечно, это непростой шаг, но с определённой перспективой. Можно себя там проявить и рассчитывать на более серьёзные команды. У Далера не было опций в России в плане перспектив появления на европейской арене. Могу только пожелать ему удачи, дай бог, чтобы у него всё получилось.

Если Далер покажет в «Гавре» хорошие результаты, это может приоткрыть двери в Европу другим российским футболистам. Мы знаем, что североамериканский хоккей в этом плане более‑менее лояльно настроен к нашим спортсменам. Поэтому я думаю, что и здесь всё будет оцениваться не по национальности, а по игровым качествам. У Далера они есть», – приводит слова Малафеева «Матч ТВ».