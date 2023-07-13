Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юрий Заварзин оценил трансфер Тео Бонгонды в «Спартак»

Юрий Заварзин оценил трансфер Тео Бонгонды в «Спартак»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Юрий Заварзин высказался о переходе форварда «Кадиса» Тео Бонгонды в столичный клуб.

«В клубе есть достаточно грамотный спортивный директор, который исполняет волю главного тренера. Раз Абаскаль хочет этих игроков, значит, всё верно. Они же хотят быть чемпионами. Переход Бонгонда — нормальный трансфер. Однако «Кадис» не такая мощная команда. То вылетает, то возвращается.

Можно ли говорить, что таким образом «Спартак» явно демонстрирует намерения бороться за чемпионство с «Зенитом»? Говорить так можно, а как будет на самом деле — посмотрим. У нас есть один чемпион — «Зенит». С ним, помимо «Спартака», будет бороться еще ЦСКА и «Локомотив». У этих клубов есть финансы, ресурсы. Амбиции есть», – приводит слова Заварзина «Матч ТВ».

Материалы по теме
Валерий Кечинов: Бонгонда? В «Спартаке» перебор с вингерами. Нужно усиливать защиту
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023