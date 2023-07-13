Юрий Заварзин оценил трансфер Тео Бонгонды в «Спартак»

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Юрий Заварзин высказался о переходе форварда «Кадиса» Тео Бонгонды в столичный клуб.

«В клубе есть достаточно грамотный спортивный директор, который исполняет волю главного тренера. Раз Абаскаль хочет этих игроков, значит, всё верно. Они же хотят быть чемпионами. Переход Бонгонда — нормальный трансфер. Однако «Кадис» не такая мощная команда. То вылетает, то возвращается.

Можно ли говорить, что таким образом «Спартак» явно демонстрирует намерения бороться за чемпионство с «Зенитом»? Говорить так можно, а как будет на самом деле — посмотрим. У нас есть один чемпион — «Зенит». С ним, помимо «Спартака», будет бороться еще ЦСКА и «Локомотив». У этих клубов есть финансы, ресурсы. Амбиции есть», – приводит слова Заварзина «Матч ТВ».