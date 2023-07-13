Андрей Канчельскис: Кузяев засиделся в РПЛ, он мог намного раньше переезжать в Европу

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал переход российского полузащитника Далера Кузяева в «Гавр».

«Далер чуть засиделся в РПЛ, мог намного раньше переезжать в Европу. Звёзд с неба он бы не хватал, но в крепком середняке любого клуба из топ-5 лиг был бы основным игроком. Но в любом случае хорошо, что решился попробовать свои силы в Европе.

Кузяева можно только хвалить и уважать за его переход в «Гавр». Лучше играть в чемпионате Франции за «Гавр», чем без мотивации выигрывать очередное чемпионство с «Зенитом». Всё правильно сделал Кузяев», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

Соглашение Кузяева с «Гавром» рассчитано до 2025 года. Французский клуб по итогам минувшего сезона вернулся в Лигу 1.