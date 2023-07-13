Хаджи: не очень хорошо, что Бонгонда так часто менял команды

Бывший администратор московского «Спартака» Александр Хаджи высказался л трансфере московского «Спартака» Тео Бонгонды.

«Нужно понять, что это за игрок. Я его никогда не видел, не знаю. Само по себе то, что селекционеры ищут футболистов, уже хорошо. А достоин Бонгонда «Спартака» или нет, это мы поймем только тогда, когда он сыграет на футбольное поле. Тогда и можно будет сделать вывод.

Но если Бонгонда так часто менял команды, это не очень хорошо. Думаю, должно отдаваться преимущество футболисту, который стабильно играл в одном клубе на одной позиции на протяжении нескольких лет. А то, что он часто совершал переходы, возможно, говорит о том, что что‑то не в порядке, что нет стабильности в его игре. Или, может быть, характер сложный. Плюс «Кадис» — команда из второго десятка чемпионата Испании, а чемпионат Бельгии всё‑таки не самого высокого класса.

Наверное, показали записи с его играми Абаскалю, он всё это проанализировал и дал добро на трансфер. Думаю, последнее слово по поводу подписания игрока именно за главным тренером. Посмотрим, как Бонгонда будет играть», – приводит слова Хаджи «Матч ТВ».