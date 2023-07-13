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Алексей Стрепетов: Кузяев осуществил мечту, но, может быть, он заслуживал большего

Алексей Стрепетов: Кузяев осуществил мечту, но, может быть, он заслуживал большего
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Экс-игрок и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов прокомментировал переход полузащитника петербургского клуба Далера Кузяева в «Гавр».

«Много говорили о что, что Кузяев способен играть в ведущих зарубежных клубах. Но выбор он сделал такой. Команда «Гавр» вернулась в высшую лигу чемпионата Франции, задача у неё — сохранить там место. Уверен, Далер в «Гавре» будет одним из лидеров. Но сказать, что он получил то, что заслуживает, я не могу. Наверное, осуществил мечту — играть в Европе. А может, он хочет остаться там жить после окончания карьеры. Мы же не знаем всех причин такого выбора, его планов. Я думал, что Кузяев подпишет контракт с более мощным клубом.

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Может ли он перейти потом в более сильный клуб? Ну в это я не очень верю. Кузяев не 20-летний перспективный игрок. Шаг вперёд он может сделать, но о том, чтобы играть в еврокубках, наверное, стоит забыть. В «Гавре» он будет отрабатывать свой контракт. А мы будем с удовольствием следить за тем, как Далер проявит себя в новой команде.

Является ли это все равно событием? С этим я согласен. Можно поздравить и Далера, и его отца, который играет роль агента. На фоне того, что происходит, российский игрок уехал в Европу — и правда, событие. Большой плюс для российского футбола. Спасибо Далеру!», — приводит слова Стрепетова «РБ Спорт».

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