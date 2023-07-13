Корнеев: «Гавр» будет расти вместе с Кузяевым

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев высказался о Далере Кузяеве. Экс-игрок сине-бело-голубых накануне перешёл в «Гавр».

«Думаю, что единственной трудностью будет французский язык. В футбольном и бытовом не будет проблем! Желаю ему не только спортивной удачи, но и поскорее начать общаться на их языке.

Это важнейший переход, если учесть ситуацию в мире на сегодня. «Гавр» сделал ставку на бесспорное качество игрока, но не каждый спортивный директор в Европе решится на это! Вообще хочу отметить, что в «Гавре» всегда была прекрасная футбольная составляющая! Этот клуб умеет покупать и хорошо продавать!

Далер хотел уехать и поиграть в одной из топ-5 лиг Европы! «Гавр» — это прекрасный клуб, который будет расти вместе с Кузяевым!» – приводит слова Корнеева Metaratings.