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Камоцци: надеюсь, у Захаряна получится в Нидерландах

Камоцци: надеюсь, у Захаряна получится в Нидерландах
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Бывший помощник владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци прокомментировал интерес клубов из Нидерландов к полузащитнику «Динамо» Арсену Захаряну.

«Захарян может перейти в «Фейеноорд» или «Аякс»? Арсен — сильный игрок. Я надеюсь, что у него получится в Нидерландах. Он готов к тому, чтобы переезжать в Европу, время настало», – приводит словам Камоцци Metaratings.

Захарян находится в шорт-листе нидерландского «Фейеноорда». Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

В сезоне-2022/2023 Российской Премьер-Лиги 20-летний Арсен Захарян провёл 27 матчей, в которых забил четыре мяча и оформил семь голевых передач. Также на счету полузащитника 10 игр в Фонбет Кубке России, один гол и одна результативная передача.

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