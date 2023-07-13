Отец Кузяева обратился к «Зениту», «Динамо» продало Шиманьского. Главное к утру

Отец Далера Кузяева выступил с обращением к «Зениту», «Динамо» продало польского полузащитника Себастьяна Шиманьского, «Црвена Звезда» выиграла Кубок PARI Премьер. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Отец Кузяева обратился к «Зениту» после перехода сына во французский «Гавр».
2. «Динамо» объявило о переходе Шиманьского в «Фенербахче».
3. Сербский клуб «Црвена Звезда» выиграл Кубок PARI Премьер.
4. Панама переиграла США в серии пенальти и вышла в финал Золотого кубка.
5. Лионель Месси ответил на вопрос, когда он завершит карьеру в сборной Аргентины.
6. Рыбакина высказалась о том, что фанаты больше поддерживали Жабер в их матче на Уимблдоне.
7. Клуб Роналду подвергся санкциям от ФИФА из-за долгов по трансферу экс-игрока ЦСКА.
8. В «Филадельфии» ответили на слухи о возможном приезде Мичкова в НХЛ при контракте со СКА.
9. Определились полуфинальные пары Уимблдона в мужском одиночном разряде.
10. Даниил Медведев продолжил перепалку с судьёй после выхода в полуфинал Уимблдона.
- 13 июля 2023
-
09:07
-
09:05
-
08:58
-
08:37
-
08:30
-
08:04
-
07:35
-
07:32
-
07:10
-
06:51
-
06:43
-
06:41
-
06:10
-
05:40
-
05:33
-
05:32
-
05:01
-
04:57
-
04:36
-
04:28
-
04:15
-
03:47
-
03:39
-
03:24
-
03:19
-
02:43
-
02:40
-
02:01
-
01:50
-
01:38
-
01:37
-
01:16
-
00:52
-
00:49
-
00:48