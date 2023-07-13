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Отец Кузяева обратился к «Зениту», «Динамо» продало Шиманьского. Главное к утру

Отец Далера Кузяева выступил с обращением к «Зениту», «Динамо» продало польского полузащитника Себастьяна Шиманьского, «Црвена Звезда» выиграла Кубок PARI Премьер. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Отец Кузяева обратился к «Зениту» после перехода сына во французский «Гавр».

2. «Динамо» объявило о переходе Шиманьского в «Фенербахче».

3. Сербский клуб «Црвена Звезда» выиграл Кубок PARI Премьер.

4. Панама переиграла США в серии пенальти и вышла в финал Золотого кубка.

5. Лионель Месси ответил на вопрос, когда он завершит карьеру в сборной Аргентины.

6. Рыбакина высказалась о том, что фанаты больше поддерживали Жабер в их матче на Уимблдоне.

7. Клуб Роналду подвергся санкциям от ФИФА из-за долгов по трансферу экс-игрока ЦСКА.

8. В «Филадельфии» ответили на слухи о возможном приезде Мичкова в НХЛ при контракте со СКА.

9. Определились полуфинальные пары Уимблдона в мужском одиночном разряде.

10. Даниил Медведев продолжил перепалку с судьёй после выхода в полуфинал Уимблдона.