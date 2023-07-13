Дмитрий Черышев: «Гавр» — отличный вариант для Далера. В Лиге 1 хороший игровой ритм

Главный тренер андоррской «Санта-Коломы» Дмитрий Черышев прокомментировал переход российского полузащитника Далера Кузяева во французский «Гавр».

«Отличный вариант для Далера. В Лиге 1 хороший игровой ритм, плюс много физики. Так что он больше приобретает, чем теряет. И главное, что он давно хотел попробовать себя в европейском чемпионате. Так что удачи ему», — приводит слова Черышева «Матч ТВ».

Напомним, Далер Кузяев подписал двухлетнее контрактное соглашение с «Гавром», завоевавшим право выступать в чемпионате Франции со следующего сезона. Последние шесть сезонов Кузяев провёл в составе «Зенита», с которым выиграл пять чемпионств, два Суперкубка и один Кубок России.

В прошлом сезоне чемпионата России Кузяев принял участие в 26 матчах, в которых записал в свой актив пять голов и четыре результативные передачи.