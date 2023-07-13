Нето: «Зенит» не отпустит Вендела в европейский клуб, единственный вариант — Бразилия

«Зенит» не готов отпускать полузащитника Вендела в европейскую команду. Российский клуб согласен отправить футболиста лишь в южноамериканскую команду, вероятно, ей будет клуб из Бразилии. Об этом сообщает журналист Хулио Мигель Нето в «Твиттере».

Ранее появилась информация, что Вендел, который должен был вылететь в Россию, потерял одного из родственников, поэтому его возвращение в расположение «Зенита» откладывается. Венделу разрешали искать новую команду, однако этого не случилось, поэтому бразилец как минимум начнёт сезон в российской команде.

Вендел стал игроком «Зенита» в октябре 2020 года, перейдя из «Спортинга». Летом 2022-го 25-летний футболист продлил контракт с командой до 2027 года с повышением зарплаты.