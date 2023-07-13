«Фейеноорд» не хочет платить требуемые «Динамо» деньги за Захаряна из-за его контракта
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«Фейеноорд» не готов платить требуемые московским «Динамо» деньги за полузащитника Арсена Захаряна. Об этом сообщает журналист Грач Хачатрян в своём «твиттере».
По информации источника, причина, по которой «Фейеноорд» не хочет платить за Захаряна большие деньги — истекающий всего через год контракт полузащитника с «Динамо». Несмотря на это, нидерландский клуб готов предложить бело-голубым немного меньшую сумму за выкуп футболиста.
Ранее стало известно, что «Фейеноорд» готов заплатить за Захаряна около € 8 млн. Сумма отступных в контракте полузащитника с «Динамо» составляет € 15 млн.
В прошлом сезоне Захарян сыграл за «Динамо» 37 матчей во всех турнирах, отметившись в них пятью забитыми мячами и 10 голевыми передачами.
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