Агент Макарчука: меня не удивляют новости об интересе ЦСКА и «Спартака», мы об этом знаем

Агент защитника «Сочи» Артёма Макарчука Марияна Кашчелан рассказала об интересе к футболисту со стороны других клубов.

«Меня не удивляют новости об интересе ЦСКА и «Спартака», мы об этом знаем. Но ведь это и неудивительно, потому что он, как я сказала, лучший на своей позиции в стране. Конечно, все большие команды не могут не следить за ним, к тому же позиция для российского футбола у него особенная. Новостей вокруг него много, но слухи я бы не хотела комментировать. А конкретики, о которой я могла бы с уверенностью рассуждать, пока нет. Скажу только, что сейчас у Артёма всё хорошо в «Сочи».

У него не было никаких сложностей после перехода из команды Первой лиги в «Сочи», где он сразу стал основным игроком и помог команде взять серебряные медали. Так что в самых больших клубах страны ему точно ничто не помешает. Ему достаточно только поля, хороших тренировок и фиников. Это единственная сладость, которую он, Влад Лазарев, Младен Кашчелан и ещё пара футболистов «Балтики» кушают», — приводит слова Кашчелан Metaratings.