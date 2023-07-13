Тренер вратарей сборной России назвал лучших голкиперов РПЛ. Из «Зенита» нет никого

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов назвал имена лучших голкиперов страны, среди которых не нашлось места ни одному из стражей ворот санкт-петербургского «Зенита», действующего чемпиона РПЛ.
«Топ-3 вратаря России прямо сейчас? Первое место — Акинфеев. Практически без ошибок, самый стабильный. Серебро ЦСКА — его большая заслуга. Дальше — без мест. Сафонов, Селихов, Шунин, Лантратов, Песьяков. Это ведущая обойма сборной России», — приводит слова Кафанова Sport24.
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев завершил карьеру в сборной России после чемпионата мира 2018 года. Матвей Сафонов защищает цвета «Краснодара», Александр Селихов играет за «Спартак», Антон Шунин представляет «Динамо», Илья Лантратов в прошлом сезоне перешёл в «Локомотив» из «Химок», а Сергей Песьяков работает под руководством Кафанова в «Ростове».
- 13 июля 2023
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