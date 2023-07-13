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Тренер вратарей сборной России назвал лучших голкиперов РПЛ. Из «Зенита» нет никого

Тренер вратарей сборной России назвал лучших голкиперов РПЛ. Из «Зенита» нет никого
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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов назвал имена лучших голкиперов страны, среди которых не нашлось места ни одному из стражей ворот санкт-петербургского «Зенита», действующего чемпиона РПЛ.

«Топ-3 вратаря России прямо сейчас? Первое место — Акинфеев. Практически без ошибок, самый стабильный. Серебро ЦСКА — его большая заслуга. Дальше — без мест. Сафонов, Селихов, Шунин, Лантратов, Песьяков. Это ведущая обойма сборной России», — приводит слова Кафанова Sport24.

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев завершил карьеру в сборной России после чемпионата мира 2018 года. Матвей Сафонов защищает цвета «Краснодара», Александр Селихов играет за «Спартак», Антон Шунин представляет «Динамо», Илья Лантратов в прошлом сезоне перешёл в «Локомотив» из «Химок», а Сергей Песьяков работает под руководством Кафанова в «Ростове».

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