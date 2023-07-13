Тен Хаг рассказал, что его не будет волновать мнение игроков при выборе капитана «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг признался, что мнение игроков не будет для него ничего значить при выборе нового капитана.

«Нет, игроки не будут голосовать за нового капитана. Это выбор за мной», — приводит слова тен Хага The Athletic.

В прошлом сезоне большую часть времени капитаном «Манчестер Юнайтед» был 29-летний Гарри Магуайр. Однако с большой долей вероятности англичанин покинет клуб, а если и останется, то его лишат капитанской повязки. Самым вероятным вариантом на пост нового капитана «Манчестер Юнайтед» является полузащитник Карлос Каземиро.

Тен Хаг тренирует «Манчестер Юнайтед» с лета 2022 года, ранее он работал в «Аяксе».

13-летний Эрик тен Хаг общается с Йоханом Круиффом. Видеоролик: