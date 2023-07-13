Англичанин Деклан Райс готовится к сезону вместе с лидерами сборной Португалии

Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс готовится к сезону в Португалии вместе с полузащитником «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандешем, нападающим «Милана» Рафаэлом Леау и защитником «Манчестер Сити» Жоау Канселу.
Фото: Соцсети Райса
Ранее отмечалось, что новый сезон 24-летний Райс проведёт в составе лондонского «Арсенала». Его переход в стан «канониров» должен стать самым дорогим для игроков Великобритании. Называлась сумма сделки в районе € 125 млн.
Райс — воспитанник «Челси», но уже более 10 лет находится в структуре «Вест Хэма». В минувшем сезоне он в составе сборной Англии принял участие на чемпионате мира, а с «молотобойцами» выиграл Лигу конференций. Его контракт с «Вест Хэмом» истекает летом 2024 года.
Райс подарил свою футболку маленькому фанату «Вест Хэма». Видеоролик:
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