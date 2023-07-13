Пато — о дебюте за «Сан-Паулу»: чувствую себя как 18-летний, готов отдать всё

Бразильский нападающий «Сан-Паулу» Алешандре Пато поделился эмоциями после своего дебюта в матче с «Брагантино» (0:0).

«Бог был добр ко мне, он дал мне этот шанс. Я чувствую себя как 18-летний, готов отдать всё. Что изменилось после прошлого прибытия в «Сан-Паулу»? Другие физиотерапевты, другие врачи, изменилось и то, как кормят игроков. Теперь ты действительно чувствуешь себя в центре всего. Я сказал жене, что приеду домой только после её звонка, потому что на сборах мне было очень хорошо, как в семье.

О, как я волновался, когда главный тренер Доривал Жуниор сказал мне выходить. Вернуться на поле после большого перерыва было круто. Я должен поблагодарить своих товарищей по команде, команду физиотерапевтов, всех, кто протянул мне руку помощи. Я много плакал в этот период, но сегодня тот день, когда нужно улыбаться», — приводит слова Пато Sport Mediaset.