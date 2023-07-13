Кафанов: Губерниев хотел уничтожить Карпина, но ничего не вышло. Гордимся Георгичем!

Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов высказался о наставнике ростовчан и национальной команды Валерии Карпине, вспомнив историю о его интервью известному журналисту Дмитрию Губерниеву.

«После неудачной игры всё анализирует — а потом забывает переживания и идёт дальше. Прёт как танк. От него всегда исходит уверенность, и это передаётся игрокам. Даже если что-то не получается — не унывает, всегда уверен в себе. Думаю, это у Георгича осталось ещё с карьеры игрока.

Большое впечатление произвело его интервью Губерниеву, когда Георгич только стал тренером сборной. Дмитрий хотел Карпина уничтожить. Как он это делает — все хорошо знают. Но ничего не вышло. Вратарский цех «Ростова» написал Георгичу, что они им гордятся!

Работая в сборной, Карпин стал намного сильнее. Вернувшись в «Ростов» в марте прошлого года, он сделал практически невозможное: 20 очков в 11 играх — чемпионский график. Учитывайте: ведущие легионеры покинули клуб и решать задачу нужно было с ребятами из академии.

На мой взгляд, Георгич заметно прибавил в тактике. Последний сезон показал: даже с таким средним по мастерству составом он создал команду, которая до последнего тура боролась за медали», — приводит слова Кафанова Sport24.